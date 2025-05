Pirès spiega | A Marsiglia si tifa Inter contro PSG! Immaginate una cosa

Robert Pirès, ex calciatore del Marsiglia, ha spiegato come i tifosi marsigliesi sosterranno completamente l’Inter nella finale di Champions League contro il PSG, alimentando la passione per il calcio e le rivalità storiche. Scopri le motivazioni dietro questa scelta e le emozioni che si vivranno in un match così atteso.

Robert Pirès, ex calciatore del Marsiglia, ha rimarcato come il tifo dei marsigliesi sarà rivolto totalmente all’Inter nella finale di Champions League contro il PSG. La motivazione è evidente. IL RAGIONAMENTO – Robert Pirès ha rilasciato un’intervista a RMC Sport in vista della finale di Champions League tra PSG e Inter. L’ex calciatore si è soffermato sui desideri serpeggianti in casa Marsiglia, sua ex squadra, spiegando come sia inevitabile l’appoggio alla causa nerazzurra: «Voi credete che i tifosi del PSG avrebbero supportato il Marsiglia in caso di finale contro i nerazzurri? Chiaramente no, così come avverrà sabato a parti invertite. 🔗 Leggi su Inter-news.it