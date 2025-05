Pioltello premi al merito Ecco 105 borse di studio destinate ai giovani talenti

Scopri il Premio al Merito di Pioltello, che ha assegnato 105 borse di studio ai giovani talenti della città, con un finanziamento totale di 37.000 euro per supporting their percorso scolastico, dalle medie all’università. Un’occasione speciale per celebrare l’eccellenza e il merito nella comunità, con una cerimonia prestigiosa nella sala consiliare, cuore della città.

Merito ed eccellenza, borsa di studio per 105 ragazzi a Pioltello, 37mila euro di appannaggio totale destinati dal Comune ad aiutarli nel percorso scolastico, dalle medie all’università. Cerimonia in grande stile, come sempre, in sala consiliare, il cuore della città, dove sfila la meglio gioventù, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, riflettori puntati sugli under 22 che hanno sudato sui libri raggiungendo risultati importanti. "Mi ripeto, ma questo è da sempre uno degli incontri più intensi della mia esperienza alla guida della comunità - ha detto a ragazzi e famiglie la sindaca Ivonne Cosciotti - sostenere i giovani riconoscendone il talento è un investimento sulle nuove generazioni e sul futuro". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pioltello, premi al merito. Ecco 105 borse di studio destinate ai giovani talenti

