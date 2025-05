Pioli Juve difficilmente andrà in quel club di Serie A | la pista si può riaprire? La situazione per la panchina bianconera

Il futuro di Pioli potrebbe riservare sorprese, ma il suo approdo alla Juventus sembra sempre più difficile. In un panorama di panchine in movimento, l'Atalanta è in cerca di un nuovo condottiero e le speculazioni si intensificano. Con una Serie A che si preannuncia avvincente, ogni scelta potrebbe cambiare le carte in tavola. Chi sarà il prossimo a conquistare la vetta del campionato? Il mercato degli allenatori è in fermento!

Pioli Juve, difficilmente andrà in quel club di Serie A: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell'ex allenatore del Milan. Si stanno iniziando a delineare quelle che potrebbero essere le prossime panchine di Serie A. Tra quelle ancora da definire c'è l'Atalanta che dovrebbe "perdere" Gasperini e starebbe già cercando un nuovo sostituto. Tra i nomi c'era quello di Pioli, accostato recentemente anche alla Juve ma, come riportato da Pedullà, la pista è difficile. PAROLE – «Pioli: malgrado gli accostamenti all'Atalanta, oggi è una pista non facilmente praticabile».

Laporte in Serie A: arriva con Pioli

Fernando Laporte si avvicina a un possibile trasferimento in Serie A, approdando sotto la guida di Pioli.