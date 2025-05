Pio Esposito Inter l’agente non si nasconde | Piace molto al Napoli ma devo parlarne col club Poi il retroscena su De Laurentiis

Mario Giuffredi, agente di Pio Esposito, conferma l'interesse del Napoli per l'attaccante dell’Inter, sottolineando che il giocatore gradisce molto la piazza napoletana. Tuttavia, è ancora necessario confrontarsi con il club nerazzurro prima di procedere, mentre si svelano anche retroscena su Aurelio De Laurentiis e le sue decisioni sul futuro di Esposito.

Pio Esposito Inter, l’agente non si nasconde: le parole di Mario Giuffredi sull’interesse del Napoli per l’attaccante nerazzurro. Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, il procuratore sportivo Mario Giuffredi ha parlato del futuro di uno dei suoi assistiti, Francesco Pio Esposito, confermando l’interesse reale da parte del Napoli che potrebbe preparare l’assalto al mercato Inter per strappare il gioiello classe 2005 dalle mani dei nerazzurri. Il centravanti originario di Castellamare di Stabia, dopo la stagione da sogno in Serie B con lo Spezia ( sarà impegnato in questi giorni nelle finali playoff contro la Cremonese per la promozione in Serie A ), farà rientro a Milano prima di conoscere quale sarà il proprio futuro per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com