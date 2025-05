Pintus Juve può davvero tornare in bianconero? Novità sul preparatore atletico del Real Madrid Cosa filtra dalla Spagna

Scopri le ultime novità su Antonio Pintus e il suo possibile ritorno alla Juventus, con aggiornamenti esclusivi sul ruolo di preparatore atletico provenienti dal Real Madrid. Resta aggiornato sulle indiscrezioni più recenti e sui rumors di mercato che coinvolgono uno dei professionisti più cercati nel mondo del calcio.

Pintus Juve, può davvero tornare? Novità sul preparatore atletico attualmente al Real Madrid. Gli ultimi aggiornamenti dalla Spagna. Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza anche del possibile ritorno in bianconero di Antonio Pintus, uno dei preparatori atletici più riconosciuti ed ambiti nel panorama calcistico internazionale. Secondo fonti spagnole, però, Pintus avrebbe espresso la volontà di restare al Real Madrid, anche se in un ruolo secondario rispetto al responsabile principale della preparazione atletica della squadra di Xabi Alonso. La Juventus, però, spinge per il suo ritorno alla Continassa ed avrebbe già avanzato una proposta a Pintus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com