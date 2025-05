pietro e deva alla guida dei giovani di cividate testimonianza di impegno e partecipazione civica

Pietro e Deva, giovani leader di Cividate al Piano, incarnano l'impegno civico e la partecipazione attiva dei ragazzi nella vita del loro territorio. Scopri come, con passione e determinazione, stanno contribuendo a migliorare la scuola e il paese, promuovendo un esempio di entusiasmo e partecipazione tra i giovani.

Chi è il sindaco dei ragazzi? "Mi chiamo Pietro Moioli, ha quasi 13 anni e sono il neo eletto sindaco dei ragazzi del comune di Cividate al Piano. Insieme ai miei compagni abbiamo stilato una lista delle cose da migliorare nella scuola e nel paese, che si sono trasformate nelle nostre proposte elettorali; che ci hanno portato alla vittoria". Quali altre esperienze ha fatto per diffondere queste idee? "Per prima cosa per far conoscere a tutti gli abitanti di Cividate al Piano il nostro programma siamo stati mandati in onda, su Radio Pianeta, cioè la radio locale del nostro paese. Devo dire che è stato molto divertente e anche molto soddisfacente". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it