Pietrasanta apre la mostra di collettiva di scultura ‘L' essere umano’

Pietrasanta apre la sua nuova mostra collettiva di scultura "L’essere umano: uno strano animale con l’anima e la coscienza", ospitata nello spazio all'aperto del C.A.M.Po. (Centro Arte Mariella Poli). Un’occasione unica per scoprire la ricchezza delle espressioni artistiche che esplorano la complessità dell’identità umana, attraverso opere di talentuosi artisti locali e internazionali.

Pietrasanta (Lucca), 29 maggio 2025 – Il 25 maggio nello spazio all'aperto del C.A.M.Po. ( Centro Arte Mariella Poli) è stata inaugurata la mostra collettiva di scultura "L'essere umano: uno strano animale con l'anima e la coscienza ". Una mostra collettiva che riunisce vari artisti capace di esprimere ogni diversa sensibilità artistica. La mostra è formata da sculture di varie dimensioni realizzate da: Roberto Barni, Elena Bianchini, Sandro Chia, Emanuele De Reggi, Novello Finotti, Zoran Grinberg, Athos Ongaro, Mimmo Paladino, Antonio Trotta, Giuliano Vangi. Ed è visitabile fino al 13 luglio dal giovedì alla domenica; con orario 11 - 13 16 -20 ulteriori informazioni tramite i nostri contatti, sul sito www. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pietrasanta, apre la mostra di collettiva di scultura ‘L'essere umano’

