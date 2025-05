Piemonte e Lombardia più vicine alla Riviera | tornano i Regionali del Mare Tutti gli orari e le fermate

Dal 15 giugno tornano i Regionali del Mare, i collegamenti diretti tra Piemonte, Lombardia e la Riviera Romagnola, ideali per un fine settimana di relax e divertimento. Scopri orari e fermate dei treni Trenitalia Tper per viaggi comodi, veloci e senza stress verso le tue destinazioni preferite sulla costa.

Da domenica 15 giugno tornano i Regionali del Mare: i collegamenti diretti nel fine settimana tra il Piemonte e le località della Riviera Romagnola, garantiti da Trenitalia Tper con l'obiettivo di attrarre sempre più turisti anche da fuori regione con collegamenti comodi e veloci. Otto in.

