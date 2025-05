Piccoli comuni insegnano | vale più un possibile buon sindaco che i partiti

Negli piccoli comuni, la figura del buon sindaco sta tornando al centro, superando l'influenza dei partiti. Questa trasformazione segnala un cambiamento importante nel voto locale, sempre più orientato verso leader capaci di ascoltare e rispondere alle esigenze delle comunità.

Qualcosa sta cambiando, anche in chiave locale. Se è vero che da sempre il voto amministrativo è trainato dalle persone, è anche vero che i segnali deboli di quel che accade fuori Milano, dove ques.

