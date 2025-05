Piccoli campioni a Offida

Nel cuore di Offida, Piazza del Popolo si è trasformata in un palco di energia e divertimento con la S3 Cup, che ha coinvolto oltre 150 giovani campioni in emozionanti sfide tra schiacciate e passaggi. Un evento che ha riunito principianti e atleti esperti, creando un’atmosfera di entusiasmo e passione per la pallavolo.

Piazza del Popolo di Offida è stata invasa da energia, sorrisi e tanto entusiasmo grazie alla S3 Cup, con più di 150 piccoli campioni che si sono sfidati su 11 campi tra schiacciate, passaggi e tanto divertimento. Quattro le categorie in gara: principianti, primo livello, secondo livello e super volley. "In realtà – hanno dichiarato gli organizzatori – hanno vinto tutti: perché vedere così tanti bambini felici, impegnati e uniti dallo sport. non ha prezzo". Ognuno è tornato a casa con un attestato, ma soprattutto con un ricordo speciale per una giornata carica di emozioni e di ricordi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piccoli campioni a Offida

