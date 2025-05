Picchiato da un branco di coetanei Quindicenne non va più a scuola

Un episodio di violenza a Cairate riporta i ragazzi protagonisti di comportamenti aggressivi: un quindicenne è stato picchiato da un branco di coetanei mentre era in bicicletta. La recente vicenda evidenzia l’urgenza di intervenire per tutelare i giovani e prevenire simili episodi di violenza tra coetanei.

Ragazzini di nuovo protagonisti con comportamenti violenti, l'ultimo caso a Cairate. È accaduto nel pomeriggio di domenica quando due quindicenni mentre facevano un giro in bicicletta nella frazione di Bolladello sono stati aggrediti da un gruppo di coetanei nelle vicinanze del cimitero. Uno dei quindicenni è riuscito a fuggire, l'amico invece è stato picchiato. Aggredito anche il papà di uno dei ragazzini intervenuto nel tentativo di portare la calma: l'uomo ha riportato traumi al volto. Un brutto episodio che ha suscitato allarme nel paese dove secondo alcune testimonianze il gruppo dei minorenni violenti è purtroppo già noto e anche segnalato.

