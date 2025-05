Picchia la madre e la manda all' ospedale arrestato e portato al centro rimpatri

Una violenta lite familiare avvenuta nella notte di martedì 27 maggio a Modena ha portato all'arresto di un uomo che aveva picchiato la madre e l'aveva mandata in ospedale. Dopo l'intervento della Polizia Locale, è stato adottato un provvedimento di espulsione e l’uomo è stato portato al centro rimpatri. La vicenda si è conclusa con una denuncia e misure di tutela per la vittima.

È finita con una denuncia e un provvedimento di espulsione una violenta lite familiare avvenuta nella notte di martedì 27 maggio, poco dopo la mezzanotte, in centro storico. Il personale della Polizia Locale di Modena è intervenuto in un appartamento dove si era verificata una lite tra i.

