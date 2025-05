Piazza XX Settembre | riaprono i servizi igienici dopo i lavori di ripristino

Vivi il ponte della Festa della Repubblica a pieno, con i nuovi servizi igienici riaperti in piazza XX Settembre dopo i lavori di ripristino causati da infiltrazioni di acqua. Sabato 31 maggio, torna a disposizione dei cittadini questa importante struttura, perfetta per rendere il tuo weekend lungo piĂą comodo e piacevole.

Riaprono sabato 31 maggio i servizi igienici di piazza XX Settembre dopo i lavori di ripristino resi necessari a causa di un problema di infiltrazioni di acqua piovana. Per il weekend lungo, con il ponte della Festa della Repubblica di lunedì 2 giugno, i servizi igienici del Nuovo Diurno in. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Piazza XX Settembre: riaprono i servizi igienici dopo i lavori di ripristino

