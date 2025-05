Piazza Sant' Agostino pedonale per l' estate 2025 tre mesi di eventi e sperimentazione

Durante l'estate 2025, piazza Sant'Agostino diventerà pedonale per tre mesi, offrendo un'iniziativa innovativa di sperimentazione e eventi culturali nel cuore di Modena. Questa proposta, annunciata sia dall'attuale che dalla precedente Giunta, mira a valorizzare lo spazio urbano e a creare un’esperienza unica per residenti e visitatori.

Uno dei progetti già annunciati dall'attuale Giunta, ma avanzato anche dalla precedente, prende corpo in via sperimentale durante l'estate 2025. Uno dei cuori dell'estate modenese sarà piazza Sant'Agostino, pedonalizzata per tre mesi. L'allestimento che sostituirà temporaneamente l'area parcheggi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Piazza Sant'Agostino pedonale per l'estate 2025, tre mesi di eventi e sperimentazione

