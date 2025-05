Piazza Affari chiude debole Ftse Mib sotto i 40 mila punti

Piazza Affari chiude in lieve calo, con il FTSE MIB sotto i 40.000 punti, riflettendo il nervosismo delle Borse europee e le preoccupazioni sull’economia americana. L’incertezza sul futuro dei dazi e la frenata di Wall Street continuano a influenzare i mercati finanziari.

Piazza Affari chiude la seduta debole in linea con le altre Borse europee, scontando la frenata di Wall Street e le preoccupazioni sullo stato di salute dell' economia americana mentre resta incerto il destino dello stop ai dazi deciso da una corte americana. Il Ftse Mib ha terminato in flessione dello 0,36%, appena sotto i 40 mila punti, a quota 39.982, appesantito dalla vendite su Leonardo (-2,2%), Buzzi (-2,1%), Prysmian (-1,5%), Generali (-1,5%), Terna (-1%) e Unicredit (-0,9%), in controtendenza tra le banche, mentre si sono mosse al rialzo Pirelli (+1,1%), Amplifon (+1,1%), Unipol (+1%), Stm (+0,8%), Mps (+0,6%) e la Popolare di Sondrio (+0,6%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Piazza Affari chiude debole, Ftse Mib sotto i 40 mila punti

Dividendi a pioggia su Piazza Affari il 19 maggio, 15 miliardi per gli investitori - Il 19 maggio si preannuncia come una data memorabile per gli investitori della Borsa italiana, con un "dividendo a pioggia" che distribuirà circa 15 miliardi di euro.

