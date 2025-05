piattaforma nel dark web tutti assolti

Nel tribunale si conclude con tutti assolti il caso della piattaforma nel dark web, con lacrime e abbracci tra gli spettatori. Il giudice ha prosciolto gli organizzatori e i coimputati, riconoscendo i diversi motivi di assoluzione e sancendo la fine di un lungo iter giudiziario.

Lacrime e abbracci al termine dell’udienza. Perché il gup ha assolto tutti, anche se per ragioni diverse. I tre organizzatori della piattaforma sono stati prosciolti in virtù del “ne bis in idem“, che impedisce un secondo processo per i medesimi fatti dopo una sentenza definitiva; mentre i due coimputati sono stati assolti con formula dubitativa. Si parla del “Berlusconi Market“, nel Dark Web, dove prima dello smantellamento si procacciava di tutto, dai Kalashnikov alla droga. La pm Erica Battaglia si imbattè nell’emporio fuorilegge indagando sul terrorismo. I promotori della piattaforma sono tre ex studenti pugliesi che oggi hanno 30 anni e sono brillanti professionisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it