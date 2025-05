Piano per la vendita degli immobili | Obiettivo incassare sei milioni

Il Comune di Ferrara ha predisposto un piano di alienazioni immobiliari con l’obiettivo di incassare oltre 6,1 milioni di euro nel 2024, contribuendo al bilancio comunale. Scopri come il piano di vendita degli immobili mira a sostenere le finanze pubbliche e quali sono le principali strategie adottate dall’amministrazione.

Oltre sei milioni di euro. È questa la somma che il Comune di Ferrara ha programmato di incassare a fronte del Piano di Alienazioni per l’anno in corso. Per la precisione, parliamo di oltre 6,1 milioni di euro. Il Piano di Alienazioni stilato dall’amministrazione e votato dal Consiglio Comunale è tornato alla ribalta per via della querelle legata alla sede dell’associazione Cittadini del Mondo (oltre che del Csv). In effetti, l’immobile di via Kennedy in cui svolge la propria attività l’associazione rientra fra quelli che la Giunta ha stabilito di vendere entro il 2025. Il valore stimato, all’interno del documento, è di circa seicentomila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piano per la vendita degli immobili: "Obiettivo incassare sei milioni"

RINA, nel 2024 ricavi a 915 milioni di euro (+15%) di euro ed EBITDA a 138 milioni di euro (+22%), aggiornato Piano Strategico 2030 - Nel 2024, RINA ha registrato ricavi di 915 milioni di euro e un EBITDA di 138 milioni, sostenendo un piano strategico aggiornato al 2030. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Piano per la vendita degli immobili: Obiettivo incassare sei milioni; Avviso d'asta per la vendita di una macchina fotografica Nikon F90; Piano Casa, obiettivo 10.000 alloggi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Piano per la vendita degli immobili: "Obiettivo incassare sei milioni" - Il documento è stato redatto dall’amministrazione e votato dal Consiglio Comunale: tra gli stabili in lista ci sono anche l’ex istituto Ermanno Tibertelli, l’impianto sportivo Doro e l’ex centro civic ... 🔗Riporta msn.com

Caserta, immobili da mettere in vendita: ok al piano alienazioni del Comune - Il piano, esplicitato nella delibera 22 ... i danni circoscrivendo il più possibile il numero degli immobili da mettere in vendita. Meno immobili a cui rinunciare anche se, tra questi, figurano ... 🔗Secondo ilmattino.it

Capaccio Paestum vara piano alienazioni: in vendita 144 beni per 3,4 milioni - Il piano di alienazione e valorizzazione è stato approvato dal commissario straordinario Davide Lo Castro. Tra i beni in vendita figurano immobili, terreni e fabbricati dislocati su diverse aree ... 🔗Scrive infocilento.it

Piano d’Azione per vendere la tua casa in 60 giorni a Palermo