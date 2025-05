Piano Estate 2025 | il MiM comunica l’avvio alle famiglie ma si dimentica dei Dirigenti Scolastici

Il Piano Estate 2025, annunciato dal MI con una nota ufficiale del 22 maggio, promette attività educative e ricreative durante l’estate per gli studenti. Tuttavia, il comunicato si rivolge principalmente alle famiglie, lasciando poco spazio alle informazioni per i dirigenti scolastici, sollevando interrogativi sulla loro inclusione nella pianificazione e nella gestione del progetto.

Con una nota ufficiale datata 22 maggio 2025, il Ministero dell’Istruzione ha annunciato direttamente alle famiglie l’avvio del Piano Estate 2025, un programma educativo e ricreativo rivolto agli studenti durante il periodo estivo. L’iniziativa è sostenuta da fondi significativi, con l’obiettivo di garantire attività inclusive e formative per i più giovani. Tuttavia, la comunicazione preventiva . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Finale di Coppia Italia 2025 a Roma: strade chiuse e divieti. Mappa e piano di sicurezza per il 14 maggio - Il 14 maggio 2025 Roma si prepara ad ospitare la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, con traffico da gestire e sicurezza al primo posto. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Piano Estate 2025 Mim Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

MIM – PN “Scuola e Competenze” 2021-2027: Avviso pubblico “Piano estate aa.ss. 2024-2025 e 2025-2026”; Piano Estate 2024/2025 e 2025/2026, avviso del Ministero: scadenza 13 giugno 2025; Piano estate 2025, l'avviso del Ministero: avviare le attività durante la sospensione delle lezioni; Avviso per il Piano Estate 2024/25 e 2025/26. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Piano Estate, candidature entro 13 e 30 giugno. Nuovo AVVISO e chiarimenti su delibere organi collegiali - Relativamente all'avviso del 23 maggio sul Piano Estate il MIM ha pubblicato un nuovo avviso con due finestre temporali per le candidature ... 🔗Riporta orizzontescuola.it

Piano Estate, il Ministero si scusa: inviato per errore prima ai genitori anziché ai Dirigenti scolastici - Il 22 maggio scorso il Ministro Valditara ha scritto direttamente alle famiglie una lettera per annunciare lo stanziamento di ulteriori risorse per il Piano Estate. Si tratta di 150 milioni di euro, c ... 🔗Scrive tecnicadellascuola.it

Piano Estate: finestre temporali per le candidature e chiarimenti su delibere collegiali - In data 27 maggio il Ministero ha pubblicato due note riguardanti il Piano Estate. Con la nota prot.n. 84533 ha comunicato che per garantire la massima e più ampia partecipazione da parte delle istitu ... 🔗tecnicadellascuola.it scrive