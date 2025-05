phisikk du role – silvia salis e le colleghe sovietiche anni ‘60

Scopri come l’estetica e la politica si intrecciano oggi, partendo dalla figura affascinante di Silvia Sali e delle colleghe sovietiche degli anni ‘60. Analizziamo il ruolo dell’apparire nel contesto attuale, dove la comunicazione si basa sempre più sulla gradevolezza e l’immagine.

Ma come si combina l'estetica con la politica oggi? In una società in cui l'apparire è molto più dell'essere e la comunicazione si declina col comandamento dell'apparire impone gradevolezza per conquistare l'attenzione, l'essere un personaggio – donna o uomo – esteticamente "agreable" può rappresentare un vantaggio? Oppure non è così? La piccola tornata elettorale del 2526 maggio come sempre si è portata dietro la scia dei commenti "definitivi" come se i voti in quattro comuni capoluogo fossero sussurrati dagli aruspici che anticipano il giudizio di qualche dio dell'urna per i giorni a venire. Ma, accanto al solito conflitto di interpretazioni traverse ( "è la svolta per la sinistra" "è un voto locale che non significa niente"), c'è stato un coro di commenti, nei social, solitamente più pettegoli, ma non solo, sulla vittoria al primo turno nella città più importante di quelle andate al voto, Genova, di una bella donna.