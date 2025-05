Pestato e minacciato di morte per un terreno all’asta 5 arresti

Scopri la drammatica vicenda di un uomo pestato e minacciato di morte per un terreno all'asta a Saviano, culminata con cinque arresti nel ottobre 2023. Un episodio che mette in luce i pericoli legati alle controversie immobiliari e le azioni criminali legate alle aste giudiziarie.

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ottobre del 2023 era stato violentemente percosso e minacciato di morte in strada mentre si stava recando presso lo studio di un curatore fallimentare per partecipare ad un’asta giudiziaria, disposta dal giudice fallimentare presso il Tribunale di Nola, per l’aggiudicazione di un terreno nel comune di Saviano. Oggi gli uomini del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa dal gip del Tribunale di Nola su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di cinque persone, quattro uomini ed una donna. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pestato e minacciato di morte per un terreno all’asta, 5 arresti

L’ex direttore Fbi interrogato dal Secret Service. Trump: “Mi ha minacciato di morte”. Il giallo del numero ‘8647’ - Washington, 17 maggio 2025 – L'ex direttore dell'FBI, James Comey, è stato interrogato dal Secret Service dopo che Trump lo ha accusato di minacce di morte via un post criptico sui social. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

Pestato a sangue e minacciato mentre sta andando ad un'asta: arrestate cinque persone; Minacciato di morte e pestato mentre si reca da un curatore fallimentare; Blitz a Saviano, asta truccata e minacce di morte: cinque arresti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Pestato e minacciato di morte per un terreno all'asta, 5 arresti - Nell'ottobre del 2023 era stato violentemente percosso e minacciato di morte in strada mentre si stava recando presso lo studio di un curatore fallimentare per partecipare ad un'asta giudiziaria, disp ... 🔗Da ansa.it

Pestato a sangue e minacciato mentre sta andando ad un'asta: arrestate cinque persone - Nella mattinata del 27 maggio 2025 personale del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Castello di Cisterna ha dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa dal Gi ... 🔗Scrive napolitoday.it

Minacciato di morte e pestato mentre si reca da un curatore fallimentare - Una brutta storia di violenza nel napoletano: tre arresti dei carabinieri Le indagini dei carabinieri e la svolta Napoli. Il nucleo investigativo dei carabinieri di Castello di Cisterna ha dato esecuz ... 🔗Si legge su msn.com

San Severo - Minacce per non pagare fitto del terreno per pascolo, quattro arresti