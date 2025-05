Pestato a sangue e minacciato mentre sta andando ad un' asta | arrestate cinque persone

Cinque persone sono state arrestate dopo aver aggredito e minacciato un uomo mentre si stava recando a un'asta, in un episodio sconcertante avvenuto a Castello di Cisterna. L'operazione, condotta dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri, è stata possibile grazie a un'ordinanza del Gip del Tribunale di Nola, che ha portato alla luce un grave episodio di violenza.

Nella mattinata del 27 maggio 2025 personale del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Castello di Cisterna ha dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa dal Gip del Tribunale di Nola su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di.

