Pesche e nettarine 2025 | Abruzzo in prima fila per qualità e produzione in crescita

L'Abruzzo si conferma protagonista nella produzione di pesche e nettarine per il 2025, grazie a un incremento di qualità e quantità che posizionano la regione in prima fila nel settore. La campagna delle drupacee promette raccolti di alto livello, frutto di una selezione accurata e di tecniche innovative, certificando il ruolo strategico dell'Abruzzo nel mercato.

La campagna delle drupacee per il 2025 si apre sotto ottimi auspici per l'Abruzzo, che si conferma tra le regioni più virtuose nella produzione di pesche e nettarine. I dati raccolti indicano un incremento sia nei volumi che nella qualità del raccolto, grazie a una migliore selezione del prodotto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Pesche e nettarine 2025: Abruzzo in prima fila per qualità e produzione in crescita

Le notizie più recenti da fonti esterne

Campagna albicocche 2025: crisi ma qualità in crescita. 🔗Ne parlano su altre fonti

PRODUZIONE PESCHE E NETTARINE: BOMBA (CIA), “IN ABRUZZO QUALITA’ E VOLUMI IN CRESCITA” - CHIETI – La campagna 2025 delle pesche e nettarine si apre con segnali particolarmente positivi dall’Abruzzo, dove si registra un aumento della produzione rispetto allo scorso anno e si registra una m ... 🔗Come scrive abruzzoweb.it

Al via campagna pesche e nettarine, produzione in calo - Roma, 23 mag. (askanews) – Appena avviata in tutte le regioni del Sud Italia, la campagna per pesche e nettarine sembra promettere bene, soprattutto a livello qualitativo. Nel complesso la produzione ... 🔗Si legge su askanews.it

Pesche e nettarine: promettenti i primi riscontri nazionali, ma timori per clima e manodopera - "Appena avviata in tutte le regioni del Sud Italia, la campagna per pesche e nettarine sembra promettere bene, soprattutto a livello qualitativo. Preoccupa invece la mancanza di ... 🔗Come scrive freshplaza.it