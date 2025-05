Perugia | Vincenzo Cangelosi rinnova ufficializzato lo staff tecnico 2025-2026

Perugia annuncia il rinnovo ufficiale dello staff tecnico per la stagione 2025-2026, con Vincenzo Cangelosi confermato come head coach fino a giugno 2027. Un passo importante per consolidare il progetto biancorosso e puntare a risultati di rilievo nel prossimo campionato.

L’ultimo giorno di lavoro a Pian di Massiano, prima dei saluti, è l’occasione per ufficializzare lo staff del prossimo campionato biancorosso. L’allenatore Vincenzo Cangelosi ha rinnovato la sua intesa con il Perugia nella fase finale del campionato scorso, con il contratto per i prossimi due anni (scadenza giugno 2027). Il resto dello staff tecnico, invece, era in scadenza e ha rinnovato anche per la prossima stagione. La società di Pian di Massiano ha così ufficializzato la "squadra" 2025-2026. All’interno del gruppo di lavoro c’è anche il figlio del tecnico, Gabriele Cangelosi che sarà collaboratore tecnico e match analyst. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Perugia: Vincenzo Cangelosi rinnova, ufficializzato lo staff tecnico 2025-2026

Vincenzo Cangelosi punta su una rosa ristretta per il Perugia: spazio ai giovani della Primavera - Vincenzo Cangelosi punta su una rosa ristretta e sui giovani della Primavera per il Perugia, con obiettivi ambiziosi in due anni. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

Perugia, ufficializzato lo staff tecnico e l'ex Goretti rinnova con la Fiorentina; Perugia, annunciato lo staff tecnico della stagione 2025-26: Cangelosi confermato; Perugia, ufficializzato lo staff tecnico per la stagione 2025/2026; Serie C. Perugia: uffcializzato lo staff tecnico per la prossima stagione. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Perugia: Vincenzo Cangelosi rinnova, ufficializzato lo staff tecnico 2025-2026 - Il Perugia conferma Vincenzo Cangelosi e il suo staff per il campionato 2025-2026, inclusa la novità Gabriele Cangelosi. 🔗Come scrive msn.com

Vincenzo Cangelosi rinnova con il Perugia fino al 2027: fiducia e futuro - Abbiamo lavorato tutti insieme, sono stati di grande supporto.". Vincenzo Cangelosi è l’allenatore del presente e del prossimo futuro. Il tecnico ha firmato un contratto che lo lega al Perugia ... 🔗Da msn.com

Perugia, Cangelosi rinnova con il club fino al 2027 - Si attendeva solo l’ufficialità, che è arrivata nella tarda mattinata di oggi: Vincenzo Cangelosi ha rinnovato con il Perugia fino al 2027. Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale del club umbro ... 🔗Come scrive m.tuttomercatoweb.com