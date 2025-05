Perugia si mobilita per Gaza | al via raccolta fondi promossa da Anima Perugia e altre realtà locali

Perugia si mobilita per Gaza: parte una raccolta fondi promossa da Anima Perugia e altre realtà locali per sostenere i civili colpiti dal conflitto. Un gesto di solidarietà e immediata assistenza alle persone più vulnerabili in questa emergenza umanitaria.

Di fronte alla drammatica emergenza umanitaria in corso a Gaza, l’Associazione Anima Perugia lancia un appello urgente alla cittadinanza per sostenere la popolazione civile colpita dal conflitto. L’iniziativa, realizzata insieme alle liste Orchestra per la Vittoria, Perugia per la Sanità Pubblica e al Gruppo consiliare Anima Perugia, prevede una raccolta fondi da destinare alla Mezzaluna Rossa Palestinese, tramite il Comitato di Perugia della Croce Rossa Italiana. La situazione nella Striscia di Gaza è definita dall’associazione come “drammatica”, con migliaia di vittime civili e un blocco totale degli aiuti che impedisce l’accesso a cibo, acqua e cure mediche. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Perugia si mobilita per Gaza: al via raccolta fondi promossa da Anima Perugia e altre realtà locali

Perugia, flash mob in Piazza della Repubblica: 50.000 lenzuoli bianchi per Gaza - Il 24 maggio alle 18:15, in Piazza della Repubblica a Perugia, l’Associazione Anima Perugia organizza un flash mob silenzioso con 50. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Perugia si candida ad ospitare la marcia nazionale in sostegno a Gaza; L'Umbria si mobilita per la pace a Gaza. 🔗Approfondimenti da altre fonti

L'Umbria si mobilita per la pace a Gaza - La presidente Proietti, con Bistocchi e Barcaioli, aderisce allo sciopero della fame. Proposte e iniziative da istituzioni e movimenti ... 🔗Da rainews.it

Perugia, buche e proteste: «Via Siepi è un disastro» - PERUGIA - Da una parte ci sono interventi che fanno rientrare emergenze e proteste. Dall’altra situazioni di disagio che vanno avanti e che, per ora, non trovano rimedio. Sul fronte ... 🔗msn.com scrive

Perugia pronta ospitare la manifestazione nazionale per Gaza - "Perugia c'è, siamo disponibili ad ospitare la manifestazione nazionale per Gaza": è quanto ha affermato la sindaca, Vittoria Ferdinandi. (ANSA) ... 🔗Si legge su msn.com