Perugia fermati i responsabili delle aggressioni di maggio | il plauso del Comune alle forze dell’ordine

Il Comune di Perugia esprime il suo apprezzamento per l'operato delle forze dell'ordine, che hanno individuato e fermato i responsabili delle aggressioni di maggio, assicurando maggiore sicurezza nella città. Un ringraziamento speciale alla Procura e alla Squadra Mobile per aver garantito giustizia e tutela alla comunità perugina.

“Un sentito ringraziamento alla Procura della Repubblica di Perugia e alla Squadra Mobile della Polizia di Stato per l’efficace operazione che ha portato all’identificazione e al fermo dei responsabili delle gravi aggressioni avvenute il 3 e 4 maggio in via Bartolo e a Sant’Andrea delle Fratte”. Con queste parole, Antonio Donato, delegato alla sicurezza del Comune di Perugia, ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalle autorità. L’intervento rapido e coordinato delle forze dell’ordine, ha sottolineato Donato, “dimostra quanto sia essenziale il lavoro di chi, ogni giorno, è impegnato nella tutela della legalità e nella difesa della sicurezza di tutte e tutti”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Perugia, fermati i responsabili delle aggressioni di maggio: il plauso del Comune alle forze dell’ordine

