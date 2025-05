Perugia Calcio | Rinnovamento della Rosa e Futuro di Lisi Bartolomei e Angella

Perugia Calcio si prepara al futuro con un importante rinnovamento della rosa, concentrandosi sulle strategie di sviluppo e valorizzazione dei giocatori come Lisi, Bartolomei e Angella. Alla fine della stagione, il direttore sportivo Mauro Meluso ha incontrato i veterani della squadra per discutere il loro ruolo e i progetti della prossima annata, aprendo nuovi orizzonti per il club di Pian di Massiano.

La stagione si è conclusa ieri mattina, con l'ultimo allenamento al Curi. Prima dei saluti la società di Pian di Massiano ha voluto chiarire alcune posizioni. Il diesse Mauro Meluso ha incontrato i giocatori più "anziani" della rosa, Francesco Lisi, Paolo Bartolomei e Gabriele Angella. I tre, classe 1989, hanno ancora un anno di contratto, vincolo in scadenza 2026. La società sta cercando una soluzione, perché i tre biancorossi che negli anni hanno contribuito anche alle fortune del Grifo, non rientrano nei piani per la prossima stagione: il Perugia intende ringiovanire parte della rosa e inserire calciatori di "mezza età calcistica".

