Perù durante una festa scolastica crolla il palco | diversi feriti

Una tragica esplosione di un palco durante una festa scolastica a Huamachuco, Perù, ha causato il ferimento di almeno 12 persone, tra cui studenti e artisti. L’incidente, avvenuto durante uno spettacolo in Plaza de Armas, ha messo in allerta le autorità locali, sottolineando l’importanza della sicurezza durante gli eventi pubblici.

Tragedia sfiorata in Perù, durante uno spettacolo allestito in Plaza de Armas, a Huamachuco, nella provincia di Sánchez Carrión Redazione. In occasione di una festa scolastica, una banda mariachi e un gruppo di scolari si stavano esibendo quando il palco è crollato. Almeno 12 persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Perù, durante una festa scolastica crolla il palco: diversi feriti

