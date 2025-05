Perù crolla il palco durante uno spettacolo scolastico | il video del cedimento

Durante un evento scolastico a Huamachuco, Perù, il palco è improvvisamente crollato di fronte a studenti e insegnanti, causando feriti e momenti di paura. Il video del cedimento sta facendo il giro dei social, mentre le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

A Huamachuco, in Perù, durante uno spettacolo di una scuola, in occasione dell’anniversario dell’Istituto, è crollato il palco di fronte agli spettatori increduli. Sarebbero almeno le 12 persone rimaste ferite nel crollo, ripota la stampa locale. Ancora non sono chiare le cause che hanno provocato il cedimento della struttura. I feriti sono stati trasportati in ospedale in condizioni serie, dal bilancio sono escluse vittime. 🔗 Leggi su Lapresse.it