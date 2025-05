permute immobiliari tra provincia e cascina per migliorare i servizi ai cittadini

La Provincia di Pisa e il Comune di Cascina hanno avviato una permuta immobiliare strategica per migliorare i servizi ai cittadini, ottimizzando il patrimonio pubblico. Questa sinergia istituzionale mira a rispondere efficacemente alle esigenze della comunità attraverso una gestione più efficiente e condivisa degli assets immobiliari.

Pisa, 29 maggio 2025 - Sinergie istituzionali per ottimizzare il patrimonio immobiliare pubblico in base alle varie esigenze di cittadinanza e comunità : con questa sintesi è possibile definire l'operazione messa a punto dall'ente provinciale di Pisa e l'Amministrazione Comunale cascinese. "La Provincia di Pisa e il Comune di Cascina, per ottimizzare la gestione del patrimonio immobiliare attraverso permute e trasferimenti di proprietà , ma principalmente e prioritariamente mediante l’istituto della permuta, garantendo l'utilizzo degli immobili in funzione delle esigenze istituzionali di ciascun ente, intendono siglare un accordo per regolarizzare la proprietà e l'uso di alcuni immobili", spiega il Presidente Massimiliano Angori. 🔗 Leggi su Lanazione.it