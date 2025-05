Permessi Ztl stretta sui disabili a Roma Da tre a due targhe come funziona

Scopri come funziona la nuova stretta sui permessi ZTL per disabili a Roma, riducendo da tre a due le targhe autorizzate per i pass. Dopo l’approvazione in Campidoglio, le nuove disposizioni entreranno in vigore per garantire una gestione più efficace e sostenibile delle aree riservate.

Arriva la stretta del Campidoglio sui pass disabili che permettono l' accesso alla Ztl, il transito sulle corsie preferenziali e la sosta sui parcheggi riservati. Un anno e mezzo dopo l'approvazione in Assemblea capitolina degli aggiornamenti al regolamento sui permessi «Cude», la delibera passa ora alla fase operativa. Giovedì scorso, infatti, la giunta di Roma Capitale ha approvato gli indirizzi da trasmettere agli uffici per far partire ufficialmente la riduzione dei veicoli autorizzati: invece di tre targhe associate a un singolo permesso, come avvenuto finora, si scenderà a due, di cui una primaria e una secondaria. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Permessi Ztl, stretta sui disabili a Roma. Da tre a due targhe, come funziona

