Perde il controllo del mezzo e finisce nella vegetazione Motociclista ferito trasportato a Torrette

Un incidente sulla parte alta di via Conca ad Ancona ha visto un motociclista perdere il controllo del mezzo e finire nella vegetazione, risultando ferito. Soccorso prontamente dalla Croce Gialla, l'uomo è stato trasportato in condizioni serie all'ospedale di Torrette.

ANCONA – Nel corso del pomeriggio un motociclista, per cause ancora da definire, ha perso il controllo del mezzo mentre stava percorrendo la parte alta di via Conca e, dopo un volo di diversi metri, è finito in mezzo alla vegetazione. I primi soccorsi li ha portati la Croce gialla con. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Perde il controllo del mezzo e finisce nella vegetazione. Motociclista ferito trasportato a Torrette

Bambino di 6 anni scappa al controllo della mamma mentre gioca con il fratellino e finisce in mezzo alla strada, travolto da un Suv Mercedes: è grave - Un tragico incidente ha scosso Romano d'Ezzelino, nel Vicentino, quando un bambino di sei anni, sfuggito al controllo della madre durante un gioco con il fratellino, è stato investito da un Suv Mercedes. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Perde Controllo Mezzo Finisce Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Perde il controllo dell'auto che finisce in un dirupo a Longano. Illeso il conducente; Perde il controllo dell'auto, finisce in una scarpata e si ribalta: atterra l'elisoccorso; Perde il controllo dell'auto sull'asfalto bagnato e il mezzo si rovescia sulla strada: tre i feriti trasportati in ospedale; Mantova, perde il controllo dell’auto e finisce fuoristrada: 74enne in ospedale. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Moto fuori controllo: paura per un centauro - Dopo un volo di qualche metro, finisce tra la vegetazione. Intervento rapido dei soccorsi Perde il controllo della moto, si schianta sull’asfalto e, dopo un volo di qualche metro, finisce nella vegeta ... 🔗youtvrs.it scrive

Schianto lungo la Sp83, perde il controllo dell'auto si ribalta e finisce contro un altro mezzo: una donna trasportata in ospedale - BASELGA DI PINE'. Ha 65 anni la donna che è rimasta coinvolta in un incidente nella serata di ieri. E' successo nella zona di Sternigo a Baselga di Pinè lungo la Sp83. Sulla dinamica esatta di quello ... 🔗Come scrive ildolomiti.it

Perde il controllo dell'auto sull'asfalto bagnato e il mezzo si rovescia sulla strada: tre i feriti trasportati in ospedale - TRENTO. Perde il controllo dell'auto ed il mezzo finisce per rovesciarsi sul fianco lungo la carreggiata: momenti di paura questa mattina (22 maggio) a Grigno. L'allarme è scattato attorno alle 9 e 30 ... 🔗Secondo ildolomiti.it