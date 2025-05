Percorso a ostacoli sulla Cassia Gallerie ponti e deviazioni | la mappa degli interventi

Scopri il percorso a ostacoli lungo la strada della Cassia tra gallerie, ponti e deviazioni, con la mappa degli interventi in corso a Siena. In attesa della riapertura della galleria de «Le Chiavi» prevista per ottobre 2025, la viabilità nel sud della provincia rimane complessa e soggetta a diversi adattamenti.

Siena, 29 maggio 2025 – RiaprirĂ a ottobre la galleria de «Le Chiavi», sulla Cassia tra la Val d’Orcia e la Val di Paglia, ma il quadro della viabilitĂ nel sud della provincia resta precario. «In seguito alle proficue, e frequenti, interlocuzioni avute in queste settimane con i responsabili e i tecnici di Anas, anche alla presenza delle associazioni di categoria dei trasportatori, apprendiamo – si legge nella nota che riporta l’intervento di Agnese Carletti presidente della Provincia – la decisione di Anas di proseguire nei lavori sulla galleria in modo da poter procedere alla riapertura, senza limitazioni, nel mese di ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Percorso a ostacoli sulla Cassia. Gallerie, ponti e deviazioni: la mappa degli interventi

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ragazzo di 14 anni muore durante il percorso a ostacoli al campo estivo - Un ragazzo di quattordici anni è morto mentre stava affrontando un percorso ad ostacoli all’interno di un campo avventura per la fine dell’anno scolastico. E’ accaduto all’interno del ... 🔗Riporta ilmessaggero.it

Giorgia e la sua gemella ballano la nostra nuova canzone L'Arcobaleno! #salvoegiorgia #shorts