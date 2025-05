Percorsi abilitanti | tempistiche per il completamento delle attività formative Nota MIM-MUR

Scopri le tempistiche ufficiali per il completamento dei percorsi abilitanti docenti per l’Anno Accademico 2024/2025, come stabilito dalla nota MIM-MUR n. 786 del 28 maggio 2025. Un’informazione fondamentale per pianificare con successo il percorso di abilitazione e garantire il rispetto delle scadenze ufficiali.

Con la nota n. 786 del 28 maggio 2025, i Ministeri dell’Istruzione e dell’Università (MIM e MUR) hanno ufficializzato le tempistiche per la conclusione dei percorsi abilitanti dei docenti per l’anno accademico 20242025. Il documento è stato inviato ai Rettori delle Università, ai Direttori delle Istituzioni AFAM (comprese quelle ex art. 11 del DPR n. . Percorsi abilitanti: tempistiche per il completamento delle attività formative Nota MIM-MUR . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU: dovranno concludersi non oltre ottobre 2025, in tempo per il concorso docenti PNRR3 - I percorsi abilitanti di 60 e 30 CFU devono essere completati entro ottobre 2025, in vista del concorso docenti PNRR3. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Percorsi Abilitanti Tempistiche Completamento Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Percorsi abilitanti docenti, 8 agosto data ultima per vincitori concorso PNRR1, 19 novembre per chi deve partecipare al concorso PNRR3. NOTA MIM-MUR - Nota MIM - MUR n. 786 del 28 maggio 2025 sulle tempistiche per la conclusione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti per ... 🔗orizzontescuola.it scrive

Percorsi abilitanti: di completamento per vincitori concorso PNRR1 neoassunti e offerta da 60 e 30 CFU con eventuale selezione. RISPOSTE AI QUESITI - Percorsi abilitanti anno accademico 2024/25 ... il TFA sostegno per la frequenza (obbligatoria) del percorso e i tempi ristretti per non far decadere il contratto. 60 CFU: per chi ha un titolo ... 🔗Come scrive orizzontescuola.it

Percorsi abilitanti 30 e 36 CFU per il completamento della formazione di chi è entrato in ruolo da concorso PNRR 2023 senza abilitazione - Ci sono delle novità in vista dell’avvio dei percorsi ... in tempi ragionevoli, si presume entro il prossimo giugno 2025, il titolo di abilitazione con lo svolgimento dei percorsi abilitanti ... 🔗Secondo tecnicadellascuola.it