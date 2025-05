Perché Uomini e Donne non va in onda oggi e quando torna il dating show di Maria De Filippi

Uomini e Donne, il celebre dating show di Maria De Filippi, subisce una pausa temporanea e non va in onda oggi a causa di un cambio di programmazione. La ripresa è prevista per giovedì 30 maggio, quando il programma tornerà a intrattenere il pubblico con nuove puntate ricche di emozioni. Continua a leggere per tutte le novità!

Piccolo stop per Uomini e Donne. Cambio di programmazione per il dating show di Maria De Filippi che si ferma giovedì 29 maggio. Quando torna il programma. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Perché Uomini e Donne non va in onda oggi e quando torna il dating show di Maria De Filippi

Uomini e Donne, Cosimo Dadorante lascia i social: il motivo e il clamoroso annuncio - Cosimo Dadorante, ex corteggiatore di Uomini e Donne, sorprende tutti annunciando l'abbandono dei social network. 🔗continua a leggere

Ne parlano su altre fonti

Uomini e Donne torna in prima serata con la scelta di Gianmarco; Uomini e Donne, la scelta di Gianmarco in prima serata su Canale 5; Uomini e Donne, cambia la programmazione: Mediaset ha deciso; La scelta di Gianmarco Steri in prima serata su Canale5, la decisione sull'ultima puntata di Uomini e Donne. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Perché oggi 29 maggio Uomini e Donne non va in onda - Oggi, giovedì 29 maggio 2025, Uomini e Donne non va in onda su Canale 5. I fan del dating show più seguito del pomeriggio dovranno pazientare ancora un giorno per vedere l’attesissima scelta di ... 🔗Come scrive novella2000.it

Uomini e Donne via da Canale 5 oggi 29/5: cosa andrà in onda? - Oggi, 29 maggio 2025, "Uomini e Donne" non sarà trasmesso su Canale 5. Scopri il motivo di questa pausa e cosa sarà programmato al suo posto. 🔗Riporta ilsipontino.net

Uomini e Donne, la scelta di Gianmarco in prima serata su Canale 5: ecco quando va in onda - Chi ha scelto Gianmarco Steri di Uomini e Donne? Il percorso del tronista è ormai concluso e la sua scelta verrà trasmessa in prima serata, venerdì 30 maggio, su Canale 5. 🔗Da adnkronos.com