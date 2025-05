Perché non dovresti mai posporre la tua sveglia al mattino

Risipetere la sveglia al mattino può sembrare un semplice gesto per prolungare il sonno, ma in realtà rischia di compromettere il ritmo circadiano e compromettere la qualità del riposo. Scopri perché è importante alzarsi subito al primo suono della sveglia per iniziare la giornata con energia e senza stress.

Milioni di italiani usano interrompere momentaneamente la sveglia mattutina e rinviarla di 5, 10 o 15 minuti, anche più di una volta, pensando che questo possa rendere il loro risveglio più dolce e meno traumatico, oppure per avere l’impressione di aver dormito qualche minuto in più. Ma. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Perché non dovresti mai posporre la tua sveglia al mattino

