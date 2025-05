Perché l’Inter ha scelto di giocare con la maglia gialla la finale di Champions

L'Inter ha deciso di sfoggiare la maglia gialla nella finale di Champions League, una scelta che ha suscitato grande curiosità tra i tifosi e gli esperti. Questa decisione, oltre a essere una scelta tecnica o stilistica, potrebbe nascondere un gesto di scaramanzia, rendendo ancora più speciale questa importante occasione.

Già nella giornata di ieri si era diffusa la notizia: l’Inter scenderà in campo con la terza maglia, quella gialla, nella finale di Champions League in programma sabato 31 maggio contro il Paris Saint-Germain. Una scelta apparentemente tecnica o stilistica, ma che in realtà potrebbe nascondere anche un pizzico di scaramanzia da parte della squadra di Simone Inzaghi. Come riportato da La Repubblica, infatti, la divisa gialla sembra portare fortuna ai nerazzurri. Durante la campagna europea 2024-25, ogni volta che l’Inter l’ha indossata ha ottenuto solo vittorie. È successo nella fase a gironi in trasferta contro lo Sparta Praga, ed è accaduto di nuovo negli ottavi di finale, sempre lontano da San Siro, nel match d’andata giocato a Rotterdam contro il Feyenoord. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

