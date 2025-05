Perché le guerre? Serata di studio e approfondimento a Moniga del Garda

Partecipa alle serate di studio e approfondimento a Moniga del Garda per comprendere meglio le crisi più attuali e vicine a noi, come le guerre di Gaza e in Ucraina, ma anche i conflitti in Sudan, Etiopia, Myanmar e Yemen. Un’opportunità per informarsi e riflettere sui numerosi scenari di devastazione che coinvolgono il nostro mondo, con dati aggiornati e spunti di confronto.

Le guerre di Gaza e in Ucraina sono quelle a noi più vicine: ma ci sono anche il Sudan, l'Etiopia, il Myanmar, lo Yemen, tanti altri scenari di devastazione. L'Institute for Economics & Peace ha rilevato 56 conflitti attivi nel mondo nel 2025, il numero più alto dalla Seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Perché le guerre? Serata di studio e approfondimento a Moniga del Garda

