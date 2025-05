Perché l’allenatore di Sinner ha pubblicato una foto di Jannik e ha scritto | “Forza Luigi”

Darren Cahill, coach di Jannik Sinner, ha strappato un sorriso ai fan pubblicando una foto del giovane tennista con la scritta “forza Luigi”, in riferimento al suo completino al Roland Garros. Questo gesto non solo dimostra l'ottimo rapporto tra i due, ma invita a riflettere su come il tennis si intersechi con la cultura pop. Non è solo sport, ma anche divertimento e leggerezza. E voi, cosa ne pensate?

Darren Cahill, il supercoach di Sinner, ha ironizzato sul completino che Jannik Sinner sta usando al Roland Garros e ha pubblicato un'immagine nel quale di paragona Sinner a Luigi, il fratello di Super Mario. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Perché l’allenatore di Sinner ha pubblicato una foto di Jannik e ha scritto: “Forza Luigi”

