Perché il ghiacciaio Birch è crollato distruggendo un villaggio | “Segnale 2 minuti prima del distacco”

Il crollo del ghiacciaio Birch, che ha distrutto il villaggio svizzero di Blatten, ha sorpreso tutti, soprattutto perché un forte segnale sismico è stato rilevato appena due minuti prima del disastro. Scopri le cause di questo improvviso crollo e le implicazioni sui rischi legati ai ghiacciai in rapido scioglimento.

Il villaggio di Blatten, in Svizzera, è stato quasi completamente devastato dal crollo del ghiacciaio Birch, che ha innescato un'immensa valanga di fango e massi. Due minuti prima del collasso i sismografi hanno registrato un forte segnale anomalo. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Perché il ghiacciaio Birch è crollato distruggendo un villaggio: “Segnale 2 minuti prima del distacco”

Svizzera, crolla ghiacciaio Birch, sepolto il villaggio di Blatten nel Canton Vallese, i 300 residenti evacuati nei giorni scorsi - VIDEO - Un drammatico evento ha colpito la Svizzera: il ghiacciaio Birch, situato nel canton Vallese, è crollato, seppellendo gran parte del villaggio di Blatten. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Ghiacciaio Birch Crollato Distruggendo Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Blatten (Svizzera), un grande ghiacciaio è crollato distruggendo un villaggio - In Svizzera è crollato il ghiacciaio del Birch, travolgendo il villaggio alpino di Blatten con una valanga devastante ... 🔗Secondo wired.it

Svizzera, dopo la frana del ghiacciaio Birch dove c'era il villaggio Blatten ora c'è un lago - Frana il ghiacciaio Birch, in Svizzera, e il crollo di milioni di metri cubi di ghiaccio e roccia sommerge e distrugge in gran parte il piccolo villaggio di Blatten, nel sud del Paese, dove si registr ... 🔗Da msn.com

Tragedia in Svizzera: crollo del ghiacciaio del Birch seppellisce villaggio alpino di Blatten - Una massa di roccia e ghiaccio travolge Blatten in Svizzera, con un disperso e gravi danni. Autorità e esercito al lavoro per gestire l'emergenza ... 🔗Come scrive ilsole24ore.com