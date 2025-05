Perché Conte ha deciso di restare al Napoli | come lo ha convinto De Laurentiis non solo soldi

Antonio Conte ha scelto di restare al Napoli, e le ragioni vanno oltre il semplice aspetto economico. De Laurentiis ha saputo coinvolgerlo con una visione ambiziosa, puntando su progetti a lungo termine e su un ambiente che valorizza il talento. Questo trend di stabilità e crescita nel calcio italiano è fondamentale: le squadre investono non solo in giocatori, ma anche in idee. Scopri cosa si nasconde dietro questa decisione strategica!

I motivi della permanenza di Antonio Conte a Napoli: la forza degli argomenti di De Laurentiis, non solo soldi sul tavolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Perché Conte ha deciso di restare al Napoli: come lo ha convinto De Laurentiis, non solo soldi

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli)

Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

