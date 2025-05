Perché anche un’analisi dell’orecchino di Chiara Poggi non svelerebbe chi è il killer di Garlasco

L’analisi dell’orecchino di Chiara Poggi non potrebbe mai rivelare l’identità del killer di Garlasco, e questo perché il reperto non è stato analizzato approfonditamente. Nonostante il suo stato compromesso, rimane uno degli elementi più discussi del caso, ma la verità sulla sua rilevanza rimane comunque nascosta. Continua a leggere per scoprire perché.

Si è tornati a parlare dell'orecchino senza chiusura, sporco di sangue e ritrovato accanto al corpo senza vita di Chiara Poggi. Quel reperto numero 13 del delitto di Garlasco non sarebbe mai stato analizzato e non lo sarà neanche in futuro. Ecco perché. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Perché anche un’analisi dell’orecchino di Chiara Poggi non svelerebbe chi è il killer di Garlasco

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio. 🔗continua a leggere

