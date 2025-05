Per l' estate attiva l' area di sosta Amtab a Pane e Pomodoro | parcheggio a un euro

Scopri l’area di sosta 'Pane e Pomodoro' di Amtab a Bari, disponibile gratuitamente a soli 1 euro nelle domeniche e festivi dell’estate 2025, dal 1° giugno al 31 agosto. Approfitta di un parcheggio comodo e conveniente, attivo dalle 7 alle 21, per facilitare le tue giornate di relax e turismo in città.

L’Amtab comunica che per la stagione estiva 2025, dal primo giugno al 31 agosto, sarà attiva a Bari in via straordinaria l’area di sosta 'Pane e Pomodoro' tutte le domeniche e nei giorni festivi. Il servizio sarà disponibile dalle ore 7 alle 21, e tariffa unica giornaliera prevista di 1 euro. Non. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Per l'estate attiva l'area di sosta Amtab a Pane e Pomodoro: parcheggio a un euro

