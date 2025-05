Per la prima volta una regione italiana introduce per legge l’obbligo di assumere personale sanitario disposto a praticare l’interruzione volontaria di gravidanza colmando un vuoto strutturale che rendeva quasi impossibile abortire in molte aree dell’isola

Per la prima volta in Italia, una regione, la Sicilia, introduce per legge l’obbligo di assumere personale sanitario non obiettore di coscienza per garantire il diritto all’aborto. Questa novità mira a colmare il vuoto strutturale che rendeva difficile l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza in molte zone dell’isola. Un passo decisivo che tutela le donne e il diritto alla scelta in un contesto di crescente preoccupazione a livello nazionale.

U na nuova legge regionale obbligherà gli ospedali pubblici ad assumere medici non obiettori di coscienza. La Sicilia si appresta a compiere un passo decisivo per garantire alle donne quel diritto all’aborto, che in molte aree del Paese sta tornando ad essere messo in pericolo. Un provvedimento, quello approvato dall’Assemblea regionale, diventato necessario, in una regione che non riesce più ad assicurare concretamente l’applicazione della legge 194 del 1978. Insediamento Trump, la protesta delle donne in difesa di aborto e minoranze X Leggi anche › Diritto all’aborto (quasi) negato: in 24 ospedali italiani solo obiettori di coscienza Diritto all’aborto, cambio di rotta in Sicilia. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Per la prima volta una regione italiana introduce per legge l’obbligo di assumere personale sanitario disposto a praticare l’interruzione volontaria di gravidanza, colmando un vuoto strutturale che rendeva quasi impossibile abortire in molte aree dell’isola

Su questo argomento da altre fonti

Presentati i Campionati Italiani Paralimpici, per la prima volta a Terni; Amazon porta l’Innovation Accelerator in Italia; Regione Campania prima in Italia a firmare protocollo d’intesa con Plastic Free Onlus; Celiachia, legge ad hoc in Lombardia: Registro, logo a locali gluten free e screening per i bimbi. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ogni regione italiana vota a modo suo - La Lombardia è però la regione più popolosa d’Italia, con quasi 10 milioni di abitanti ... Per esempio l’attuale presidente del Veneto Luca Zaia (Lega) è stato eletto per la prima volta presidente nel ... 🔗Come scrive pagellapolitica.it

Ricorrono 25 anni dalla prima elezione diretta dei presidenti di regione in Italia - A 25 anni dall’introduzione del voto diretto per i presidenti delle Regioni, il sistema ha rafforzato la partecipazione democratica, la legittimità regionale e il ruolo politico delle Regioni nel gove ... 🔗Riporta gaeta.it

Lombardia, prima regione italiana nell’agro-alimentare - Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia per l’agricoltura negli ultimi cinque anni, caratterizzati prima da una fase di crescita economica interrotta dalla pandemia e poi nel momento ... 🔗ilsole24ore.com scrive

Le REGIONI e i CAPOLUOGHI d’Italia: Impara la Geografia Italiana! ????