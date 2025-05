Per la pace Putin chiede meno Nato Colloqui con gli ucraini il 2 giugno

Il 2 giugno, Putin chiede un rallentamento delle ostilità con l'Ucraina, includendo lo stop alle sanzioni e la tutela delle minoranze nel Donbass, con un possibile incontro a Istanbul. Intanto, Donald Trump mette in dubbio le reali intenzioni di Mosca, promettendo novità in due settimane. Continua a leggere per gli ultimi aggiornamenti sul fronte diplomatico e militare.

In ballo pure stop alle sanzioni, restituzione degli asset e tutele per le minoranze in Donbass. Chiamata a Kiev del negoziatore russo per vedersi a Istanbul. Donald Trump: «In due settimane scopriremo se Vlad ci prende in giro». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Per la pace Putin chiede meno Nato. «Colloqui con gli ucraini il 2 giugno»

