Per la Pace in Ucraina sarà decisivo l’incontro a Istanbul del 2 giugno Ma Mosca e Kiev già litigano sulle modalità del negoziato

L'incontro di Istanbul del 2 giugno potrebbe rivelarsi decisivo per la pace in Ucraina, ma le tensioni tra Mosca e Kiev sulle modalità del negoziato complicano il quadro. Dopo oltre tre anni di guerra, gli sviluppi nelle prossime settimane saranno cruciali per capire se si prospetta una possibile definitiva soluzione.

Dopo oltre tre anni di brutale e insensata guerra, la pace in Ucraina sembra più vicina che mai. Decisive, come ha fatto sapere il presidente americano Donald Trump, saranno le prossime due settimane, quando “sapremo se Vladimir Putin è serio o meno nella volontà di arrivare prima a un cessate il fuoco, e poi alla pace con l’Ucraina”. Questo il messaggio del tycoon, che ha fatto il punto sulle imminenti trattative a Istanbul, in Turchia, dove, a partire dal 2 giugno, dovrebbero tenersi i colloqui di pace tra Mosca e Kiev. A proporre luogo e data è stato il capo delegazione russo per i negoziati, Vladimir Medinsky, spiegando che in quell’occasione il Cremlino “consegnerà il memorandum con le richieste” all’Ucraina per chiudere il conflitto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Per la Pace in Ucraina sarà decisivo l’incontro a Istanbul del 2 giugno. Ma Mosca e Kiev già litigano sulle modalità del negoziato

