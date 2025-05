Per anni abbandonati al degrado i nuovi giardini di Castel Sant’Angelo sono uno spettacolo

Scopri come i nuovi giardini di Castel Sant'Angelo, abbandonati per anni al degrado, sono stati recentemente riqualificati grazie a un intervento di Anas che ha valorizzato il fossato e migliorato l'accessibilità. Un importante esempio di recupero urbano che riscopre e valorizza uno storico patrimonio di Roma.

Grazie a un intervento di Anas è stato riqualificato il fossato di Castel Sant'Angelo. I lavori, ha spiegato il sindaco Gualtieri, "sono realizzati da Anas a completamento di piazza Pia con con una bella idea progettuale che recupera la struttura a stella dei bastioni intorno Castel Sant'Angelo, e ne consente la fruibilità con una discesa accessibile, le panchine e il roseto". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Per anni abbandonati al degrado, i nuovi giardini di Castel Sant’Angelo sono uno spettacolo

