Pensioni giugno 2025 | pagamento posticipato calendario Poste e banca e cedolino INPS

A giugno 2025, i pensionati italiani devono prestare attenzione ai cambiamenti nel calendario di pagamento delle pensioni, a causa della festività del 2 giugno e della domenica. Scopri le date di pagamento ufficiali, il calendario di Poste e Banca, e come consultare il cedolino INPS in modo semplice e sicuro.

Con l’arrivo del mese di giugno, milioni di pensionati italiani si preparano a ricevere il proprio assegno mensile, ma per questo mese bisognerà fare attenzione a qualche variazione rispetto al consueto calendario. Infatti, a causa della coincidenza con la festività nazionale del 2 giugno e della domenica precedente, i pagamenti non partiranno come di consueto il primo del mese, bensì saranno posticipati. Vediamo nel dettaglio tutte le novità aggiornate: dalle date di pagamento presso banche e Poste Italiane, al calendario per il ritiro in contanti, fino alla consultazione del cedolino INPS già disponibile online con tutte le informazioni utili sugli importi e le eventuali trattenute. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

Milano Fashion Week Uomo giugno 2025: date, brand e calendario ufficiale - Da 20 al 24 giugno 2025, Milano si conferma capitale della moda maschile con la Milano Fashion Week Uomo. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

Pensioni di giugno 2025: date di pagamento Inps, importi e cedolino online; Pagamenti INPS: il calendario di giugno 2025; Inps, quando sarà pagata la pensione di giugno 2025 e chi rischia il taglio dell'assegno; Pensioni giugno 2025, cedolino Inps: quando arriva, calendario pagamenti e per chi scatta il taglio. Le novità. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Pensioni giugno, quando vengono pagate: le date, il calendario. Taglio di 50 euro al mese: ecco per chi - Pensioni giugno 2025, ecco tutte le ultime notizie e le date e il calendario sui pagamenti. Il cedolino dell'assegno pensionistico ... 🔗msn.com scrive

Pensioni giugno 2025, pagamenti in ritardo e tagli in arrivo per i pensionati - Con l’arrivo di giugno, cresce l’attenzione dei pensionati sulle tempistiche di pagamento degli assegni. Ma molti cittadini vedranno arrivare l’accredito con dei giorni di ritardo ... 🔗Lo riporta quifinanza.it

Pagamento pensioni a Giugno 2025: cambiano le date - Cambiano le date di pagamento delle pensioni a Giugno 2025. Ecco i dettagli e qual è il nuovo calendario dell'erogazione degli assegni per il sesto mese dell'anno. 🔗ticonsiglio.com scrive