Pensioni decurtate fino a dicembre | INPS annuncia l’orrenda notizia | controlla se sei nella lista degli sfortunati

L'Inps ha annunciato che, fino a dicembre 2024, molte pensioni subiranno decurtazioni per il recupero di bonus indebiti, con trattenute di circa 50 euro a partire da giugno 2025. Scopri se sei tra i pensionati interessati e verifica subito se sei nella lista degli sfortunati, per conoscere le eventuali trattenute sul tuo cedolino.

Trattenute sulle pensioni da giugno, l’Inps avvia il recupero dei bonus indebiti, un disagio per molti pensionati. A partire dal mese di giugno 2025, alcuni pensionati italiani potrebbero notare una trattenuta di 50 euro sul proprio cedolino mensile. Si tratta di una misura disposta dall’Inps per recuperare bonus economici che erano stati erogati tra il 2022 e il 2023 durante l’emergenza energetica e che, a seguito di controlli, sono risultati indebitamente percepiti. La notizia ha creato allarme tra i pensionati, soprattutto tra coloro che vivono con un reddito minimo e per i quali anche una piccola trattenuta rappresenta una difficoltà significativa. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Pensioni decurtate fino a dicembre | INPS annuncia l’orrenda notizia: controlla se sei nella lista degli sfortunati

Pensioni in pagamento il 3 giugno in Toscana: in arrivo con due giorni di ritardo - Le pensioni per circa un milione di toscani, attese per il 1° giugno, subiranno un ritardo di due giorni e saranno disponibili solo martedì 3 giugno. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Pensioni Decurtate Fino Dicembre Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pensioni, a giugno scattano le trattenute per i bonus non dovuti: chi si troverà 50 euro in meno; Pensioni: il ritardo per i pagamenti di giugno 2025 e chi rischia di avere meno soldi; Pensioni giugno, risveglio agghiacciante per i beneficiari | Una parte del bonifico verrà decurtata: ecco di che cifra si tratta. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Pensioni, ecco chi perde 50 euro da giugno a dicembre. L’elenco completo - devono restituire 200 euro, 50 euro da giugno a settembre 2025, coloro che hanno superato 35.000 euro di reddito; devono restituire 150 euro, 50 euro da giugno ad agosto 2025, chi invece ha superato i ... 🔗Da money.it

Soldi da trattenere sulle pensioni, il recupero durerà fino a dicembre - A partire da giugno 2025, migliaia di pensionati italiani vedranno una trattenuta mensile sull’assegno previdenziale. L’INPS ha avviato infatti un piano ... 🔗ilfattovesuviano.it scrive

Pensioni: aumenti a dicembre e aumenti a gennaio, cifre, regole e novità - I ratei di pensione di fine anno e di inizio anno sono sempre molto attesi, e adesso vedremo per quali motivi. A dicembre la tredicesima mensilità per i pensionati, il rateo raddoppia A dicembre ... 🔗Riporta msn.com