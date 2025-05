Pensioni aumenti fino a 120 euro | tutti i calcoli e a chi spetta

Scopri come gli aumenti delle pensioni fino a 120 euro saranno calcolati e a chi spetteranno, grazie alle nuove proposte del governo. La futura riforma fiscale, con la revisione dell’IRPEF, mira a migliorare il trattamento dei pensionati e dei percettori di reddito.

Il governo sta elaborando la riforma fiscale che prevede infatti una revisione dell’IRPEF, l’imposta che grava su tutti i percettori di reddito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pensioni, aumenti fino a 120 euro: tutti i calcoli e a chi spetta

Chiquita Panama licenzia tutti i lavoratori in sciopero contro la riforma delle pensioni - Chiquita Panama ha licenziato tutti i lavoratori in sciopero contro la recente riforma delle pensioni adottata dal Congresso locale. 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pensioni, con la riforma arrivano 120 euro al mese in più dal governo Meloni - Pensioni, con la riforma fiscale vantaggi enormi, ecco come arrivano 120 euro al mese in più dal governo Meloni. 🔗Si legge su msn.com

Pensioni aumenti 2026/ Rialzi quasi certi: ma a quanto ammonteranno? - Pensioni aumenti 2026 quasi sicuri. Ecco la probabile mossa del Governo e quanto si otterrebbe in più sul cedolino ... 🔗ilsussidiario.net scrive

Pensioni, presto arriveranno aumenti e arretrati: a gennaio gli aumenti furono pochi - Perché l'aumento delle pensioni di gennaio non è quello definitivo e potrebbero arrivare nuovi aumenti e arretrati ai pensionati? 🔗Riporta msn.com