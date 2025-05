Penna pane e giustizia | l' incontro teatrale che viaggia nel tempo

Scopri "Penna, Pane e Giustizia", un coinvolgente incontro teatrale che attraversa tre epoche diverse, unendo passato e presente attraverso le storie di Alaide Beccari, Francesco Zanardi e Mario Finzi. Un viaggio emozionante nel tempo, che rende omaggio alle battaglie per diritti e libertĂ , tra rigore storico e grande sensibilitĂ umana.

Le storie di Alaide Beccari, Francesco Zanardi e Mario Finzi. Passato e presente s'intrecciano in questo incontro teatrale, passando per tre epoche storiche diverse. 1878, Bologna. Gualberta Alaide Beccari, mazziniana, voce pionieristica della rivista di emancipazione La Donna. Educare.

